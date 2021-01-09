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عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ في المدينة بعد خروج كورونا عن السيطرة

أعلن عمدة العاصمة البريطانية لندن حالة الطوارئ في المدينة بعد خروج فيروس كورونا عن السيطرة، وقال العمدة إن الوضع بلغ مرحلة حرجة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بطريقة تهدد باكتظاظ المستشفيات.