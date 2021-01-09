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ديمقراطيون يتهمون الرئيس ترامب بالتحريض على العنف

مع بدء العد التنازلي لتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن زمام السلطة، تتسع دائرة الاتهامات الموجهة ضد الرئيس ترامب. فالنواب الديمقراطيون نشروا لائحة اتهام ضد ترامب تتهمه بالتحريض على العنف.