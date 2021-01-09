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دعوات للاستقالة ومناقشة محاكمته برلمانيا.. ترامب يصر على إكمال فترته

تتداول الأوساط الأميركية دعوات للرئيس دونالد ترامب للاستقالة، لكنه لا يفكر بذلك ولا يعتقد أنه ارتكب خطأ حسب مستشاريه.كما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب أن حزبه يناقش المحاكمة البرلمانية