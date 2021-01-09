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02:41
تويتر توقف حساب الرئيس ترامب نهائيا
حرم موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نشر أي محتوى على صفحاته خشية ما سماه التحريض على العنف. من جانبه، قال ترامب إن الشركة تمادت في منع حرية التعبير.
9/1/2021
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