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تونس.. موسم جني البرتقال

انطلق في الآونة الأخيرة موسم جني البرتقال في تونس الذي يعتبر من أهم المنتجات الفلاحية، ومن المنتظر أن تبلغ الكمية المنتجة للموسم الحالي أكثر من 400 ألف طن لأكثر من 30 صنفا.