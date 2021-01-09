03:09

تهم بتهديد الأمن والديمقراطية لدونالد ترامب

هدد الأمن والديمقراطية وخان الأمانة، تهم يبني عليها الديمقراطيون لمساءلة دونالد ترامب. فإلام ستنتهي أيام ترامب الأخيرة داخل البيت الأبيض؟ استقالة أم محاكمة برلمانية تفضي إلى العزل؟