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السلطات اللبنانية تفرض إغلاقا جزئيا للحد من انتشار كورونا

فرضت السلطات اللبنانية إغلاقًا جزئيًّا في البلاد للحد من تفشي وباء كورونا، وباتت المستشفيات الحكومية والخاصة غير قادرة على استقبال مصابين جدد، بسبب وصولها إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.