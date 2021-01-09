02:16

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواقع الأثرية الفلسطينية

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن تصاعد في استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية. وأكدت مؤسسات رسمية فلسطينية أن السياسة الإسرائيلية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية.