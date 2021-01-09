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إيران.. الكشف عن قاعدة صاروخية تابعة للقوات البحرية على سواحل الخليج

كشف الحرس الثوري الإيراني عن قاعدة أرضية لصواريخه الباليستية على السواحل الخليجية، ففوق هذه المياه تقول واشنطن إن قاذفاتها الإستراتيجية تحلق بين الفينة والأخرى وحاملة طائراتها لم تغادر المكان بعد.