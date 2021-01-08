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معاناة نازحين سوريين تتضاعف في المخيمات العشوائية بريف إدلب

انتشرت في ريف إدلب مئات المخيمات العشوائية بالتزامن مع حملة عسكرية لجيش النظام السوري. ويعيش النازحون في هذه المخيمات أوضاعا معيشية متردية، ويناشدون المنظمات الدولية التدخل لمساعدتهم.