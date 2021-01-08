البث الحي
02:06

معاناة نازحين سوريين تتضاعف في المخيمات العشوائية بريف إدلب

انتشرت في ريف إدلب مئات المخيمات العشوائية بالتزامن مع حملة عسكرية لجيش النظام السوري. ويعيش النازحون في هذه المخيمات أوضاعا معيشية متردية، ويناشدون المنظمات الدولية التدخل لمساعدتهم.
8/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

02:25
(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

02:38
(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

01:51
(الجزيرة)

صدمة وغضب وتساؤلات بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مقر الكونغرس

03:11
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

02:25
(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

02:38
(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

01:51
(الجزيرة)

صدمة وغضب وتساؤلات بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مقر الكونغرس

03:11
المزيد من التقارير الإخبارية

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

(الجزيرة)

صدمة وغضب وتساؤلات بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مقر الكونغرس

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فيديو سجله تحت ضغوط إدارته.. ترامب يتنصل من أحداث الكونغرس ووزراؤه ناقشوا عزله

ترامب يواجه دعوات متصاعدة لمساءلته وعزله (الأوروبية-أرشيف)

حدث مفاجئ أعلى القطب الشمالي قد يسبب موجة برد قارس خلال أسابيع

موجة طقس شديد البرودة قد تضرب أوروبا وأميركا الشمالية وتصل شمالي العالم العربي (بيكسابي)

زارها قائد الحرس الثوري.. إيران تبث صورا لقاعدة صواريخ تحت الأرض قرب مياه الخليج

اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)

مقتحمو الكونغرس.. من هي "براود بويز"؟ ولماذا يؤمن أعضاؤها بترامب؟

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس خلف مقتل 4 أشخاص وتخريب ممتلكات (الفرنسية/غيتي)