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فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

أحيا البطريرك ثيوفيلوس الثالث قداس عيد الميلاد للطوائف المسيحية الشرقية، وجاءت الاحتفالات وسط اتهامات من مؤسسات مسيحية محلية للبطريرك بضلوعه في تسريب أراض وقفية تابعة للبطريركية لصالح الاحتلال.