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02:38

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

عاد مجموعة من المواطنين والمزارعين السودانيين إلى إحدى المناطق التي أعلن الجيش السوداني سيطرته عليها عند الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وتبددت مشاعر الخوف التي خيمت عليهم لنحو 25 عاما.
8/1/2021
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