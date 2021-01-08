البث الحي
03:11

صدمة وغضب وتساؤلات بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مقر الكونغرس

ندد الرئيس المنتخب جو بايدن باقتحام الكونغرس من طرف مناصري دونالد ترامب، ووصف المشاركين في الاقتحام بالمتمردين والرعاع والإرهابيين.
8/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معاناة نازحين سوريين تتضاعف في المخيمات العشوائية بريف إدلب

02:06
(الجزيرة)

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

02:25
(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

02:38
(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

01:51
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

معاناة نازحين سوريين تتضاعف في المخيمات العشوائية بريف إدلب

02:06
(الجزيرة)

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

02:25
(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

02:38
(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

01:51
المزيد من التقارير الإخبارية

معاناة نازحين سوريين تتضاعف في المخيمات العشوائية بريف إدلب

(الجزيرة)

فلسطين.. الطوائف المسيحية تحتفل بعيد الميلاد في بيت لحم وفقا للتقويم الشرقي

(الجزيرة)

عودة مزارعين سودانيين إلى أراضيهم عند الحدود السودانية الإثيوبية

(الجزيرة)

تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فيديو سجله تحت ضغوط إدارته.. ترامب يتنصل من أحداث الكونغرس ووزراؤه ناقشوا عزله

ترامب يواجه دعوات متصاعدة لمساءلته وعزله (الأوروبية-أرشيف)

زارها قائد الحرس الثوري.. إيران تبث صورا لقاعدة صواريخ تحت الأرض قرب مياه الخليج

اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)

حدث مفاجئ أعلى القطب الشمالي قد يسبب موجة برد قارس خلال أسابيع

موجة طقس شديد البرودة قد تضرب أوروبا وأميركا الشمالية وتصل شمالي العالم العربي (بيكسابي)

مقتحمو الكونغرس.. من هي "براود بويز"؟ ولماذا يؤمن أعضاؤها بترامب؟

اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس خلف مقتل 4 أشخاص وتخريب ممتلكات (الفرنسية/غيتي)