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صدمة وغضب وتساؤلات بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مقر الكونغرس

ندد الرئيس المنتخب جو بايدن باقتحام الكونغرس من طرف مناصري دونالد ترامب، ووصف المشاركين في الاقتحام بالمتمردين والرعاع والإرهابيين.