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رموز الحزب الجمهوري يتخلون عن ترامب بعد اقتحام أنصاره الكونغرس

تخلى عدد من رموز الحزب الجمهوري الأميركي عن الرئيس دونالد ترامب بعد اقتحام أنصاره مقر الكونغرس، لكن مراقبين يطرحون تساؤلات عن مستقبل الحزب، وتأثير التيارات اليمينية المحافظة وقواعدها بالحزب وتوجهاته.