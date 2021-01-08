02:22

تعرف على جماعة "براود بويز" المتهمة باقتحام الكونغرس

وجهت أصابع الاتهام في الفوضى التي شهدتها واشنطن إلى جماعة “براود بويز”، التي برزت خلال الانتخابات الرئاسية بوصفها واحدة من الجماعات اليمينية الداعمة للرئيس دونالد ترامب.