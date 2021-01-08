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تشييد سياج حديدي حول محيط الكونغرس الأميركي بعد اقتحامه

بعد اقتحام مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس أُقيم سياج حديدي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام في محيط مبنى الكونغرس. وسيظل هذا السياج إلى ما بعد حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.