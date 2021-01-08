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ترامب يدعو أنصاره للتظاهر والنضال قبيل اقتحام الكونغرس

دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره القادمين من خارج واشنطن للتظاهر والنضال، كما دعاهم إلى الزحف باتجاه الكونغرس لتقديم ما وصفه بالدعم الذي يحتاجه المشرّعون الجمهوريون.
7/1/2021
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