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الحصاد (2021/1/7)

تابع جلال شهدا في الحصاد (2021/1/7) العديد من القضايا، كان من أبرزها: بايدن يتهم ترامب بالتحريض على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأميركي، وكذلك اعتقالات وملاحقات في صفوف منفذي الاقتحام.