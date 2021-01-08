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57:33
الحصاد (2021/1/7)
تابع جلال شهدا في الحصاد (2021/1/7) العديد من القضايا، كان من أبرزها: بايدن يتهم ترامب بالتحريض على مهاجمة الكونغرس والتعدي على إرادة الشعب الأميركي، وكذلك اعتقالات وملاحقات في صفوف منفذي الاقتحام.
7/1/2021
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