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الأمم المتحدة: 9 أسر سورية لاجئة في لبنان من كل 10 تعيش في فقر مدقع

قالت الأمم المتحدة في دراسة أعدتها مفوضية شؤون اللاجئين إن 9 أسر سورية لاجئة من بين كل 10 تقيم في لبنان تعيش في فقر مدقع.