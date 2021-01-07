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فوز الديمقراطيين بمقعدي ولاية جورجيا ينهي هيمنة الجمهوريين على مجلس الشيوخ

توالت ردود فعل الديمقراطيين المرحبة بفوز مرشحي الحزب في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا. في الوقت ذاته، تبادل الجمهوريون اتهامات بالمسؤولية عن خسارة الحزب مقعدين في مجلس الشيوخ.