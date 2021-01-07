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تحديات غير مسبوقة في تاريخ أميركا تشوب الانتخابات الرئاسية

انتخابات أميركا هذا العام غير مسبوقة، فكثير من الجمهوريين يعتقدون أن خصمهم الديمقراطي سرق نتيجتها من مرشحهم دونالد ترامب، الذي يرفض الاعتراف بخسارته ويواصل تحريض أنصاره ضدها.