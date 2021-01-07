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02:36

بحماية جيش الاحتلال.. عمليات اقتحام متكررة لبلدة سبسطية الأثرية شمال نابلس يشنها مستوطنون

تتعرض بلدة سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس والمعروفة بقيمتها التاريخية ومواقعها الأثرية لعمليات اقتحام متكررة تشنها مجموعات من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
6/1/2021
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