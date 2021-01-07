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الكونغرس بمجلسيه يصدق على فوز بايدن برئاسة أميركا

صدق الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية، ورفض الطعون على نتائج الانتخابات الرئاسية التي تقدم بها مشرعون جمهوريون.
7/1/2021
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