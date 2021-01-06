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ما مقتضيات وموعد طي الأزمة الخليجية؟

فرضت الأزمة الخليجية سنوات صعبة على مجلس التعاون الخليجي، فمسيرة التكامل التي كانت تبحث عن قفزات نوعية، أصابها التعثر بعد أن افترقت المواقع والأدوار كان ينبغي انتظار القمة الجارية في السعودية.