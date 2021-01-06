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مؤسسات مسيحية تتهم البطريرك كيريوس بتسريب أراض بالقدس لشركات إسرائيلية

بدأت الطوائف المسيحية الفلسطينية احتفالاتها بعيد الميلاد، وسط إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا. بينما اتهمت مؤسسات مسيحية البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بعقد صفقات مشبوهة لتسريب أراض لشركات
6/1/2021
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