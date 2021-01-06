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تحديات تواجه النازحين السوريين العائدين لريفي إدلب وحلب

قالت منظمة “منسقو الاستجابة السورية” إن أكثر من 300 ألف مدني عادوا إلى مناطقهم في ريفي إدلب وحلب، ويواجه السكان العائدون تحديات كبيرة بسبب غياب فرص العمل ودمار معظم البنى التحتية.