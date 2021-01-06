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بنغمات تراثية.. السودان يقاوم كورونا

الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم جراء انتشار كورونا، وضعت على عاتق العديد من الأشخاص مسؤولية كبيرة لمحاربته، وفي السودان شارك فنانون ونجوم كرة قدم في إطلاق مبادرة توعية غنائية لمواجهة كورونا.