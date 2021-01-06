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بعد انسحاب القوات الأميركية.. جولة حصرية للجزيرة في قاعدة لوكر بأفغانستان

كاميرا الجزيرة دخلت قاعدة لوكر (جنوب كابل)، التي تعد أهم القواعد العسكرية الأميركية، ورصدت انتشار القوات الأفغانية بعد انسحاب نظيرتها الأميركية.