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انتخابات الإعادة في جورجيا.. الأكثر كلفة في تاريخ مجلس الشيوخ

انتخابات الإعادة في جورجيا وصفت بأنها الأكثر كلفة في تاريخ انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أنفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي نصف مليار دولار تقريبا على الدعاية الانتخابية والحملات.