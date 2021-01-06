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01:30
إغلاق بريطانيا الشامل يدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا
صوّت البرلمان البريطاني على قانون يفرض إغلاقا عاما في البلاد بسبب كورونا دخل اليوم حيز التنفيذ، ومن بين الإجراءات المفروضة إغلاق المدارس والمحال غير الأساسية، وحظر خروج الأفراد من منازلهم إلا للضرورة.
6/1/2021
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آخر تحديث: 6/1/2021
10:32 PM (مكة المكرمة)
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