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إغلاق بريطانيا الشامل يدخل حيز التنفيذ بسبب كورونا

صوّت البرلمان البريطاني على قانون يفرض إغلاقا عاما في البلاد بسبب كورونا دخل اليوم حيز التنفيذ، ومن بين الإجراءات المفروضة إغلاق المدارس والمحال غير الأساسية، وحظر خروج الأفراد من منازلهم إلا للضرورة.