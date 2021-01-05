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وفاة الفنان والموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

توفي في بيروت الفنان والموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، الشقيق الأصغر للأخويْن عاصي ومنصور الرحباني، بعد إصابته بفيروس كورونا. وألّف إلياس الرحباني ولحّن مئات المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين.