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نبذة عن انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ بولاية جورجيا

تشهد ولاية جورجيا الأميركية انتخابات الإعادة على مقعدين في مجلس الشيوخ سيحسمان السيطرة على المجلس ومصير البرنامج التشريعي للرئيس المنتخب جو بايدن.