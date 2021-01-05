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معركة انتخابات حاسمة لمقعديْ مجلس الشيوخ بولاية جورجيا

تنطلق في ولاية جورجيا الأميركية اليوم الثلاثاء جولة انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ، وهي معركة ستحدد مستقبل رئاسة بايدن وأجندته.