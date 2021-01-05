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كاميرا الجزيرة ترصد اللحظات الأولى لفتح معبر أبو سمرة الحدودي

كاميرا الجزيرة ترصد اللحظات الاولى لإعادة فتح معبر أبو سمرة الحدودي ، بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.