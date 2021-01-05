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صناعة الفخار إرث تاريخي يميز ولاية بهلاء العمانية

تزخر ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية العمانية بالعديد من الحرف التقليدية التي ما زال يتمسك بها الأهالي ويعتبرونها إرثا تاريخيا، ومن أشهرها صناعة الفخار التي يتوافد السيّاح إليها للتعرف عليها عن قرب.