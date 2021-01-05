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سوريا.. استئناف إعادة تدوير الحديد شمالي البلاد بعد توقف دام سنوات

استأنفت أغلب مصانع إعادة تدوير الحديد في ريف حلب الشرقي وريف إدلب الشمالي، نشاطها بعد توقف دام سنوات نتيجة العمليات العسكرية في المنطقة. وتنتج هذه المصانع حديد البناء بأسعار رخيصة مقارنة بالمستورد.