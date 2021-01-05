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رسائل التهديد بين أميركا وإيران.. إلى ماذا ستؤول الأمور؟

مع تراجع واشنطن عن سحب حاملة الطائرات نيميتز من المنطقة وإعلان طهران عن مناورات وصفتها بالواسعة لجيشها، تحبس مياه الخليج أنفاسها تحسبا لما قد تقود إليه رسائل التهديد والتحذير بين البلدين.