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جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الأفغانية غادر العاصمة كابل، للمشاركة في المحادثات التي تستضيفها العاصمة القطرية.