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02:51
جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية في الدوحة
أفاد مراسل الجزيرة بأن الوفد الحكومي لمفاوضات السلام الأفغانية غادر العاصمة كابل، للمشاركة في المحادثات التي تستضيفها العاصمة القطرية.
5/1/2021
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