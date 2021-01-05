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بعد تسريب مكالمة جورجيا.. دعوات لفتح تحقيق جنائي

دعا نواب ديمقراطيون، منهم تيد ليو وكاثلين رايس، بعد تسريب مكالمة ترامب مع سكرتير ولاية جورجيا، مكتب التحقيق الفدرالي إلى فتح تحقيق جنائي، وأشاروا إلى أن الأدلة على سعيه لتزوير الانتخابات باتت واضحة.