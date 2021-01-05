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انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا

هي آخر معارك انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا، إما أن تستمر الأغلبية الجمهورية في المجلس، وإما يفوز أحد المرشحين الديمقراطيين وينتزعا الأغلبية في مجلس الشيوخ.
5/1/2021
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