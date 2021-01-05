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القمة الخليجية الـ41 تنطلق اليوم بمدينة العُلا السعودية

يعقد مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء قمته رقم 41 في منطقة العُلا السعودية، بحضور أمير قطر، ليعلَن عمليا فك الحصار من جانب أكبر دولة خليجية ليبقى ترقّب موقف باقي الدول في رباعي الأزمة.