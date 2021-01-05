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القضاء البريطاني يقرر عدم تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" لأميركا

قرر القضاء البريطاني أنه لن يتم ترحيل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، في الوقت الراهن على الأقل، والسبب حسب القضاء البريطاني هو الخوف على صحته وإمكانية أن يلحق أذى بنفسه.