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الجيش الإيراني يجرب طائرات مسيرة مختلفة المهام

بدأ اليوم الجيش الإيراني مناورات بسلاح الطائرات المسيرة، وتأتي هذه المناورات في ظل توتر مع واشنطن في الخليج. كما استبعد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن تقدم أميركا على مغامرة في المنطقة.