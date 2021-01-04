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مستشار بايدن: مقتل سليماني لم يجعل أميركا أكثر أمنا ولم يوقف الاستفزازات الإيرانية

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يجعل أميركا أكثر أمنا، ولم يمنع إيران من مواصلة ما وصفه بالاستفزاز ومهاجمة السفن في الخليج