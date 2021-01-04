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49:52
جيش الربيع
يتحدث الفيلم عن العقيدة العسكرية للجيش التونسي وتاريخه، ويركز على الموقف الذي اتخذه من الثورة التونسية التي قامت في ديسمبر/كانون الأول 2010، والأدوار التي لعبها في تجنب سفك دماء التونسيين.
3/1/2021
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