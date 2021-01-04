البث الحي
49:52

جيش الربيع

يتحدث الفيلم عن العقيدة العسكرية للجيش التونسي وتاريخه، ويركز على الموقف الذي اتخذه من الثورة التونسية التي قامت في ديسمبر/كانون الأول 2010، والأدوار التي لعبها في تجنب سفك دماء التونسيين.
3/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته

25:21
(الجزيرة)

خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

23:28
(الجزيرة)

تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل

24:12
(الجزيرة)

خارج النص- كتاب الدولة المستحيلة

24:34
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته

25:21
(الجزيرة)

خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان

23:28
(الجزيرة)

تأملات- تعرف على الشاعر القروي البائع المتجول بالبرازيل

24:12
(الجزيرة)

خارج النص- كتاب الدولة المستحيلة

24:34
المزيد من وثائقية

الجيش التونسي استثناء.. ماذا فعلت الجيوش العربية بربيع بلادها؟

(الجزيرة)

لو فعلها ترامب لن يكون الأول.. تعرف على رؤساء أميركا الذين لم يحضروا مراسم التنصيب

(الجزيرة)

الصادق المهدي.. العمل بين قطبي الثنائيات

تأملات- تعرف على مؤلف "فجر الإسلام" أحمد أمين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مشروع قرار بالكونغرس لتوبيخه.. الديمقراطيون يتهمون ترامب بإساءة استخدام السلطة ويدعون لتحقيق جنائي

(الجزيرة)

شاهد.. طائرة شحن تركية تهبط اضطراريا بإسطنبول بعد اصطدامها بسرب من الطيور

طائرة الشحن التركية هبطت اضطراريا بعد اصطدامها بسرب من الطيور (الجزيرة)

بشأن قلب النتائج.. تسريب مكالمة لترامب يهز واشنطن و10 وزراء دفاع سابقين يثيرون علاقة الجيش بالانتخابات

ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا بالملاحقة الجنائية إذا لم يقلب النتائج لصالحه (رويترز)

تأثيراته الجانبية نادرة جدا.. 5 ميزات للقاح أسترازينيكا-أكسفورد ضد فيروس كورونا