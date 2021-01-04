49:52

جيش الربيع

يتحدث الفيلم عن العقيدة العسكرية للجيش التونسي وتاريخه، ويركز على الموقف الذي اتخذه من الثورة التونسية التي قامت في ديسمبر/كانون الأول 2010، والأدوار التي لعبها في تجنب سفك دماء التونسيين.