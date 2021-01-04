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02:54
توتر وتصعيد بين أميركا وإيران
تصعيد تشهده المنطقة بين واشنطن وطهران بعد منع ترامب حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” (USS Nimitz) من مغادرة الشرق الأوسط. من جانب أخر حذّرت طهران واشنطن من أنها تتحمل مسؤولية أي مغامرة في المنطقة.
4/1/2021
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