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تسجيل لترامب يضغط فيه على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات

كشف موقع “واشنطن بوست” عن حصوله على تسجيل مكالمة لدونالد ترامب يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا براد رافينز بيرغر؛ لقلب نتيجة الانتخابات.