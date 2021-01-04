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اليابان تتجه لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا إنه سيعلن حالة الطوارئ في طوكيو و3 محافظات أخرى خلال هذا الأسبوع، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.