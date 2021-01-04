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النيابة تستدعي مدير مستشفى الحسينية بعد وفاة 4 مرضى بكورونا

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة استدعت مدير مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية وعددا من الأطباء للتحقيق في وفاة 4 مرضى مصابين بفيروس كورونا.