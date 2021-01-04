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النرويج تتمتع بقوانين صارمة لحماية حرية الصحافة

المشاكل التي واجهها الصحفيون في النرويج إبان الحرب الباردة أفرزت قوانين صارمة لحماية حرية الصحافة في البلاد، فرضت على كل الأطراف السياسية، وتدعمها منظمات مدنية كبيرة وواسعة الانتشار.
4/1/2021
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